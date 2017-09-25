” الولاية المسمومة ” .. صحيفة بريطانية : ميركل قد لا تبقى في منصبها طوال فترتها الرابعة كاملة

” الولاية المسمومة ” .. صحيفة بريطانية : ميركل قد لا تبقى في منصبها طوال فترتها الرابعة كاملة

قالت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، إن ولاية الحكم الرابعة لميركل قد تكون مسمومة.

وذكرت الصحيفة أن “أنغيلا ميركل ليست سعيدة بأن تكون زعيمة للعالم الحر .. وحتى لو افتُرِض أنه كانت لديها هذه التطلعات، لكانت قد تأثرت الآن سلباً بسبب ظروف انتصارها الانتخابي”.

وأضافت: “الحكم لولاية رابعة في ألمانيا مسألة لها نموذج سابق، لكن الولاية الرابعة قد تكون مسمومةً، مثلما وقع لمرشدها السابق الراحل هلموت كول، الذي تحتم عليه معايشة ذلك من قبل”.

وقالت أيضاً: “الكثيرون يعتقدون أن ميركل لن تبقى في منصبها طوال فترة الدورة التشريعية كاملةً”. (DW)