بالفيديو .. أرنب يحقق رقماً قياسياً عالمياً في كرة السلة

أظهر #أرنب موهوب قدرته المدهشة على إدخال أكبر عدد من الكرات داخل السلة خلال دقيقة واحدة، محققاً بذلك رقماً قياسياً عالمياً جديداً.

ودخل الأرنب بيني #موسوعة_غينيس للأرقام القياسية بعدما حقق نتيجة مذهلة في إدخال أكبر عدد من الكرات الصغيرة في السلة خلال دقيقة واحدة، وفق ما اوردت شبكة ” 24 “الإماراتية، وقال صاحب الأرنب، السيد شاي آسور من ولاية كاليفورنيا، إنه نقل شغفه بكرة السلة إلى أرنبه الذي يبلغ من العمر 5 أعوام، بعدما لاحظ الأرنب وهو يعبث بالكرة في عدة مناسبات، فبدأ بتدريبه على إدخال الكرات الصغيرة في سلة خاصة.

وأضاف آسور بأنه واظب على تدريب أرنبه كل ليلة قبل الخلود للنوم على مدى عدة أشهر، حتى أجاد هذه المهارة بشكل تام.

وأظهر تسجيل مصور مدهش نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، الأرنب بيني وهو يقوم بإدخال الكرات واحدة تلو الأخرى في السلة محققاً إنجازاً لم يسبق وأن حققه حيوان أليف من قبل