بريطانيا : طفل في الـ 12 من عمره ينقذ شاباً من الانتحار

تمكن أطفال من إنقاذ رجل يحاول الانتحار، ووفق صحيفة “اندبندنت” البريطانية فقد نجحت مجموعة من الأطفال في إقناع شاب عشريني بالتريث وعدم القفز من عن جسر شاهق الارتفاع في بريطانيا.

وقاد المجموعة طفل في الثانية عشرة من عمره، لإقناع الشاب الذي بدا أنه يحاول الانتحار بشكل نهائي من دون رجعة، وذكرت الصحيفة إن المنقذة جوانا ستامرس، البالغة من العمر 47 عاما، سمعت أحد الأولاد يقول للرجل “من فضلك لا تفعل هذا، أنا صغير”، وبرغم أن هذه الكلمات لم تكن واضحة المعنى تماما وبالغة البساطة إلا أنها أنقذت الرجل.

وقالت ستامرس، وفق ما نقلت صحيفة القدس العربي: “إن الصبي بطل حقيقي، فعكس ما قد يفعله أطفال صغار آخرون، اتجه هو إلى الشاب وأمسكه برغم وزنه”. ورأت المنقذة الصبيان الصغار وهم يساعدون الرجل فسارعت للوصول إلى الشاب ومساعدته بدورها من خلال تشكيل حاجز من الأذرع لإبعاده عن حاجز الجسر.

وقالت إن الصغير كان في حالة جيدة عندما وصلت لكنه كان في حالة ذهول، ما جعلها تفكر في عرضه على المساعدة الاستشارية لأن حياة الشاب كانت بين يديه وكاد يموت.