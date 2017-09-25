بلجيكا : فعالية تشارك فيها ” فرق مشاة ” تجمع آلاف اليوروهات لمساعدة اللاجئين ( فيديو )

شارك أكثر من ألف مشترك بالمشي في النسخة الثانية من فعالية “Refugee walk” التي نظمتها منظمة مساعدة اللاجئين في إقليم فلاندرن بمدينة خينك البلجيكية، الأحد.

وقالت صحيفة “هت بيلانغ فان ليمبورخ” البلجيكية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن 270 فريقاً من المشاة قاموا بالمشي سوية لمسافة 40 كيلومتراً، حيث جمعوا حتى الآن 216 ألف يورو.

وقالت مديرة المنظمة، شارلوت فاندايكا، إن النتيجة مبهرة، حيث تم جمع حوالي 210 آلاف يورو في النسخة الأولى عام 2016، وشارك 700 شخص لمسافة 40 كيلومتراً، فيما تهدف المنظمة لجمع 300 ألف يورو خلال هذا العام.

وأضافت شارلوت: “في هذا العام وصلنا إلى أكثر من 1000 مشترك من بينهم 125 لاجئاً، جزء من المبلغ سيذهب لمجموعات المتطوعين بمنظمة مساعدة اللاجئين في إقليم فلاندرن”.

وأشارت إلى أن أصغر مبلغ من الممكن أن يحدث فرقاً كبيراً، 30 يورو تمكن المتطوعين من أن يشرفوا على لاجئ ليوم واحد من أجل البحث عن مدرسة أو سكن أوعمل.

وقالت لين فان دا كيلدر، وهي واحدة من سفراء هذه الحملة، وممثلة قانونية، ووصية على فتاة سورية: “هذا الحدث رائع جداً، أعتقد أنه من المهم جداً لفت الانتباه إلى اللاجئين وطالبي اللجوء ، ليس من الكافي أن يمنح الشخص الأمان فقط ، يريدون أيضاً أن يندمجوا في مجتمعنا كأن يجدوا عملاً على سبيل المثال، يجب أن نساعدهم في ذلك”.

المصدر : Het Belang van Limburg