تركيا تغلق بوابة الخابور الحدودية مع شمال العراق

قالت قناة (إن تي في) التلفزيونية التركية، اليوم الإثنين، إن تركيا تمنع الدخول إليها من شمال العراق عند بوابة معبر الخابور الحدودي في جنوب شرق البلاد، إلا أنه ما زال من الممكن دخول العراق من المعبر.

وتأتي الخطوة مع بدء التصويت في الاستفتاء على الاستقلال الذي تنظمه حكومة إقليم كردستان في شمال العراق.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة ستتخذ “كل الإجراءات” بموجب القانون الدولي إذا أدى استفتاء إقليم كردستان العراق على الاستقلال إلى تهديدات للأمن القومي التركي.(REUTERS)