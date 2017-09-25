تعرف على 6 نصائح علمية لتحسين الذاكرة

يجب أن نُقر بأن أنماط حياتنا الحديثة يمكن أن تساهم فعلاً في حالة من التدهور المعرفي، ربما أكثر مما يسببه التقدم في العمر.

إلا أن هناك بعض الخطوات التي يمكنك القيام بها لتعيش بأسلوب حياة صحي، وتتجنب التدهور المعرفي، بحسب موقع “ديلي هيلث بوست Daily Health Post”:

1. الحصول على نوم كافٍ

إن نقص النوم يؤثر على قدرتك على العمل. و المخ لا يتوقف عن العمل أثناء النوم، لكنه يدخل في سلسلة من دورات التجدد المهمة للذاكرة، والتي تشمل التخلص من النفايات، وتجديد خلايا الدماغ، لذا يوصى بالنوم من 7 إلى 8 ساعات.

2. الإكثار من الحركة

يبدأ المخ في معالجة المعلومات وتخزين/استرداد الذكريات بعد 20 دقيقة فقط من النشاط البدني. فعند ممارسة الرياضة، يتدفق الدم بقوة ويزداد معدل ضربات القلب، ويُضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى كل أطراف الجسم، مما يعني أن المخ يحصل على دفعة جيدة من الأكسجين.

3. تناول الطعام الصحي

إن الغذاء هو وقود الجسم، فإذا كنت لا تعطي جسمك وقوداً جيداً للتشغيل، فلا تتوقع نتائج مناسبة لكل الأعضاء بما فيها الدماغ، وتوفر الأطعمة الصحية الطاقة للعضلات، كما تدعم العناصر الغذائية الرئيسية وظائف المخ.

فعلى سبيل المثال، تساعد الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة على الحماية ضد أي ضرر جذري وعلى تحفيز إنتاج خلايا المخ الجديدة، كما أن الدهون الصحية مثل أوميغا 3 تقي من الإصابة بالزهايمر والخرف.

4. فلتتحدّ عقلك باستمرار

يمكن تحدي العقل من وقت لآخر من خلال تحفيزه بانتظام ومحاولة استرجاع المعرفة من مناطق مختلفة من الدماغ، فهذا يساعد في الحفاظ على الذاكرة ومنع تدهورها.

5. تعلم شيئاً جديداً

فكر في أن تتعلم شيئاً جديداً كي تساعد عقلك على تجديد خلاياه. يجب أن يتضمن هذا الأمر مهارة او مهمة تمثل تحدياً إدراكياً، وتتطلب إجراء عمليات ربط واستخلاص نتائج.

6. ابتعد عن القيام بالمهام المتعددة

تعد القدرة على القيام بمهام متعددة مهارة قيمة وضرورية، إلا أنها تضر بالذاكرة، وفي كثير من الأحيان تجد نفسك تقوم بمهام متعددة دون أن تدري، فمجرد التحديق في هاتفك الجوال بعينيك، بينما تفعل أي شيء بيديك، يعتبر تعدد مهام، وقد يجعلك تفقد التركيز فيما تقوم به.

يجب أن تركز بكل طاقتك العقلية والبدنية عند محاولة أداء مهمة معينة، أو تعلم شيء جديد، لمنع التشتت. لذا ينصح بالابتعاد عن أي شيء قد يفقدك تركيزك مثل الهاتف الجوال أو جهاز التلفزيون.