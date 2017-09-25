جثة ” مزيفة ” تثير رعب السكان في مدينة أمريكية

هرعت الشرطة في ولاية #تينيسي الأمريكية إلى ما يفترض أنه مسرح جريمة، عقب تلقي مكالمة تفيد بوجود جثة مقطوعة الرأس بالقرب من باب كراج أحد المنازل.

ولدى وصول رجل الشرطة إلى المكان، تبين أن الجثة مجرد خدعة، أراد صاحبها الاحتفال بشكل مبكر بعيد الهالووين، حيث قام بوضع نموذج عن جسد بشري مغطى بالدماء قرب منزله، بحسب صحيفة هافنغتون بوست الأمريكية.

وعرض جوزيف لوفرجيف، جثة مقطوعة الرأس، أمام باب كراج السيارات في منزله بمدينة غرينفيل، مما دفع جاره جوني ريدل إلى إبلاغ الشرطة عن جريمة وقعت في المنزل المجاور، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وقال ريدل لوسيلة إعلام محلية “اعتقدت أن شخصاً ما مقتول أمام الباب، وهذا ما دفعني إلى إبلاغ الشرطة”.

ووصل رجال الشرطة خلال دقائق إلى المكان، وسرعان ما اكتشفوا أن الأمر مجرد دعابة مخصصة للاحتفال بعيد الهالووين، وذلك قبل نحو شهر من العيد. وشاركت الشرطة صورة الجثة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبة من السكان عدم الإبلاغ عن وقوع جريمة.