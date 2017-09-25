” حقنة روسية ” تدب الروح في جسد عنصر مصاب من الجيش النظامي و تجعله يصرخ ” و لك أبترككن ولاااا ” ! ( فيديو )

” حقنة روسية ” تدب الروح في جسد عنصر مصاب من الجيش النظامي و تجعله يصرخ ” و لك أبترككن ولاااا ” ! ( فيديو )

تناقلت وسائل إعلام موالية مقطعاً مصوراً نشره الإعلام الروسي، يظهر ما قيل إنه علاج عنصر روسي لآخر محلي من الميليشيات النظامية، خلال المعارك الدائرة بريف حماة.

ويظهر في الفيديو الذي لا يمكن تحديد مكان تصويره بدقة، عنصر ممدد على الأرض وهو يتعرض لتشنجات، محاط بعناصر روس ومحليين.

وقام أحد العناصر الروس بحقن العنصر النظامي بما قيل إنها “مادة علاجية”، فما لبث إلا أن صرخ “ولك أبترككن ولاااا”، ثم حاول النهوض وكأن شيئاً لم يكن، إلا أن الروس منعوه من ذلك.