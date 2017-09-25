” حقنة روسية ” تدب الروح في جسد عنصر مصاب من الجيش النظامي و تجعله يصرخ ” و لك أبترككن ولاااا ” ! ( فيديو )

25 سبتمبر، 2017
1

تناقلت وسائل إعلام موالية مقطعاً مصوراً نشره الإعلام الروسي، يظهر ما قيل إنه علاج عنصر روسي لآخر محلي من الميليشيات النظامية، خلال المعارك الدائرة بريف حماة.

ويظهر في الفيديو الذي لا يمكن تحديد مكان تصويره بدقة، عنصر ممدد على الأرض وهو يتعرض لتشنجات، محاط بعناصر روس ومحليين.

وقام أحد العناصر الروس بحقن العنصر النظامي بما قيل إنها “مادة علاجية”، فما لبث إلا أن صرخ “ولك أبترككن ولاااا”، ثم حاول النهوض وكأن شيئاً لم يكن، إلا أن الروس منعوه من ذلك.

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

رأي واحد على “” حقنة روسية ” تدب الروح في جسد عنصر مصاب من الجيش النظامي و تجعله يصرخ ” و لك أبترككن ولاااا ” ! ( فيديو )”

  1. ما حدى عم يفضح طائفية النظام متل الأعلام الروسي، بالنسبة الهون جميع اللهجات نفس الشي،
    جيش ابو شحاطة الطائفي.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.