رئيس بلدية لندن : الشرطة أحبطت سبع هجمات منذ آذار

قال رئيس بلدية لندن صادق خان إن الشرطة أحبطت سبع هجمات لمتشددين منذ مارس آذار هذا العام.

وأضاف خان في المؤتمر السنوي لحزب العمال المعارض الذي ينتمي إليه أن الشرطة بحاجة لمزيد من الإنفاق لمساعدتها في مواجهة مثل هذه الهجمات وأن على شركات الإنترنت فعل المزيد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتوى الذي ينطوي على تطرف.

وقال في مؤتمر تنظمه صحيفة الجارديان “بين مارس هذا العام والوقت الحالي وقعت أربع هجمات لكن جرى إحباط سبعة”.

وكان رئيس شرطة العاصمة البريطانية قال هذا الشهر إن السلطات أحبطت ست مؤامرات لمتشددين خلال الشهور القليلة الماضية. (REUTERS)