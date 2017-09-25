رجل فرنسي يحرق نفسه مع زوجته و طفلته تنجو من الموت‎

رجل فرنسي يحرق نفسه مع زوجته و طفلته تنجو من الموت‎

يصارع زوجان في ضاحية باريس الموت، بعدما أضرم الرجل النار بزوجته ومن ثم بنفسه، إثر خلاف بينهما.

ويعيش الزوجان في الطابق الرابع من مبنى في “بليسيس – روبانسون” (جنوب غرب فرنسا) ما خلف أضرارًا جزئية.

ويبدو أن خلافًا نشب بين الزوجين، فأقدم الرجل على فعلته، دون أن يتضح حتى الآن معرفة أي مادة قد استخدم.

وعثرت فرق الإسعاف على الزوجة، البالغة “34 عامًا”، وقد غطت الحروق 80 % من جسمها، واهتم المسعفون بعد ذلك بالزوج الذي “كان يحترق على شرفة” الشقة على ما أوضح المصدر نفسه، وشملت الحروق 70 % من جسمه.

وقد أبلغ الجيران الشرطة بعدما رأوا الدخان يتصاعد من الشقة، وقبل وصول المسعفين اقتحموا باب الشقة وأخرجوا ابنة الزوجين، البالغة 7 سنوات، والتي لم تكن تعاني من أي إصابة لكنها في حالة صدمة.

وأدخل أفراد العائلة الثلاثة إلى مستشفيات مختلفة، فيما توجهت الشرطة إلى المكان لتحديد ملابسات ما حصل وفتح تحقيق بالحادث. ( AFP )