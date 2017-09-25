” ضرباتنا دقيقة دائماً ” .. روسيا تنفي قصفها لقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور

قالت وكالة الإعلام الروسية إن وزارة الدفاع الروسية نفت اليوم الإثنين، قصف طائراتها لقوات مدعومة من الولايات المتحدة في محافظة دير الزور، وأشارت إلى أنها تحرص دوماً على ضمان دقة ضرباتها الجوية.

ونسبت الوكالة التصريحات للميجر جنرال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجاء الرد الروسي بعد أن قالت قوات سوريا الديمقراطية إن روسيا قتلت أحد مقاتليها وأصابت اثنين آخرين في الضربة الجوية. (REUTERS)

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