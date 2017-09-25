طليق ميغان ماركل يحاول إحراج الأمير هاري و زوجته السابقة بمسلسل كوميدي

قرر طليق خطيبة #الأمير_هاري الحالية، إنتاج مسلسل كوميدي جديد، يحاكي حياة طليقته وخطيبها المنحدر من أصول ملكية.

وينتج تريفور إنجيلسون حالياً حلقة تجريبية لمسلسله الجديد، والذي يحاكي فيه حياة الممثلة البريطانية وطليقته ميغان ميركل، التي تتزوج أحد أفراد العائلة الملكية، والذي يقصد به الأمير هاري، بحسب موقع DeadLine.

وكتب المخرج التنفيذي للمسلسل الجديد، داني زوكر، على تويتر قائلاً “حلقة المسلسل أحدثت بعض الضجيج مبكراً..”.

وسيبحث المسلسل في فكرة الطلاق وتقاسم حضانة الأطفال بعدما تزوج الأم من أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وكانت الفكرة قد استوحيت من حديث دار بين إنجيلسون والمنتجة دان فرح، واللذان تخيلا كيف ستكون حياة إنجيلسون وماركل إذا أنجبا أطفالاً، وكيف سيتم تقاسم رعاية الأطفال مع العائلة الملكية، بحسب موقع Rollingout.

يذكر أن إنجيلسون كان متزوجاً من ماركل في عام 2011، ثم انفصلا في 2013، إلا أنهما لم ينجبا أطفالاً بعكس ما يظهر المسلسل.

ومن المتوقع أن تعلن خطوبة الأمير هاري وماركل في ديسمبر/كانون الأول، مما سيضمن قضاء ميغان أعياد الكريسماس معه هو والعائلة الملكية أيضاً في مدينة “ساندرينغهام”.