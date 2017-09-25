فستان الممثلة المصرية إلهام شاهين يثير سخرية مواقع التواصل .. و الفنانة ترد

أثار الفستان الذي ارتدته الممثلة المصرية، #إلهام_شاهين ، في مهرجان الجونة السينمائي سخرية رواد مواقع التواصل لاحتوائه على صور كثيرة لكلاب.

وارتدت الفنانة فستانا من الشيفون المزين بالورود والكلاب، الأمر الذي جعل المغردين يبحثون عن تصميم الفستان وسعره، وفق ما ذكرت قناة العربية السعودية، ومن خلال بحثهم تبين أنه من تصميم “دولتشي وغابانا”، المصممين الإيطاليين الشهيرين ويبلغ سعره 68 ألف جنيه مصري ما يعادل 3245 يورو.

من جانبها ردت إلهام شاهين على سخرية مواقع التواصل بقولها إنها تحب الحيوانات الأليفة، وبحثت عن فستان مرسوم عليه قطط، لكنها وجدت هذا الفستان المزين بالورود والكلاب.

وأضافت في تصريحات صحافية لها على هامش المهرجان أن الكلاب مخلوقات راقية وأنها تحبها جدا.