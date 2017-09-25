فلسفة زيدان تسفر عن مشاركة 21 لاعباً هذا الموسم

يصر المدير الفني لـ #ريال_مدريد ، زين الدين زيدان، على الاستمرار بفلسفته في التناوب، إذ أشرك 21 لاعباً مختلفاً في جميع المباريات التي خاضها الفريق هذا الموسم.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “كان سيبايوس واحد من هؤلاء اللاعبين الذين استفادوا من فرص زيدان، وسجل اسمه ضمن الـ21 لاعباً الذين شاركوا هذا الموسم مع الفريق”.

وأضافت الصحيفة: “سيبايوس جدد الثقة لزيدان، وأثبت بأن هذه المجموعة لاتزال قادرة بالحفاظ على فلسفة هذا العمل، فقط الذين لم يشاركوا مع الفريق حتى الآن، الحارس الثالث للفريق لوكا زيدان، فاييخو، أشرف حكيمي”.