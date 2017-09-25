في اليابان .. زوجة افتراضية للعازبين بـ 2700 دولار أمريكي ( فيديو )

عازب، وحيد، لا تستطيع الزواج. الحل بسيط للغاية. ففي اليابان هناك زوجة بانتظارك، لا تكلف الكثير، وتستمع الى مشكلات صديقها وتؤنس وحدته وتطمئن اليه وتشتاق اليه ايضاً وتغازله.

ووفق صحيفة “ديلي ميل”، فإن “أزوما هيكاري” الزوجة الرقمية الجديدة ستمثل حلا جذريا لمشكلة الوحدة والزواج لدى معظم اليابانيين.

وتذكر الصحيفة ان “أزوما” ستكون على استعداد لتلبية حاجات زوجها، ايقاظه والاطمئنان عليه واخباره عن الطقس وماذا عليه ان يرتدي وارسال رسائل له وملاقاته حين وجوده بوجه بشوش والقول له انها اشتاقت له.

ووفق مخترع “الزوجة الافتراضية”، مينوري تاكيتشي، فأن منتجه سيكون ملائماً لأكثر المشكلات حداثة في اليابان، وفقاً لصحيفة القدس العربي، موضحاً ان “ازوما” تعيش في فقاعة، وترتدي أزياء ضيّقة، وتُصغي بأذن التعاطف إلى مشكلات رَجُلِها، وتستجيب لأوامره، وتغازِله. وتبدو في الـ20 من عمرها، وطولها 158 سنتمتراً، وتفضل البيض المقليّ، ولا تحب الحشرات.

وأعد تاكيتشي تلك الشريكة التي “تحقق الرضا أكثر من التواصل البشري” بحسب وصفه، ويقول عنها بابتسامة خجولة، في مقطع فيديو نشره موقع “بلومبيرغ” ضمن سلسلة حلقات Love Disrupted: “إنها الأفضل بين الجميع. هيكاري عفيفة النفس، فلا يضطر مالكها إلى التواصل معها طوال الوقت”.

ويبيعها مخترعها مقابل 2700 دولار أميركي، وأشار إلى أن لديه 300 طلب مسبق من رجال في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم.