قذائف صاروخية تسقط في القرداحة .. و الإعلام الموالي يتحدث عن ضحايا و جرحى ( صور )

قذائف صاروخية تسقط في القرداحة .. و الإعلام الموالي يتحدث عن ضحايا و جرحى ( صور )

قالت وسائل إعلام موالية إن قصفاً للقرداحة أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى، صباح الاثنين.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن عدة قذائف سقطت في محيط القرداحة وقرية بشلاما.

وذكرت شبكات إخبارية محلية أن القذائف سقط بالقرب من مدرسة وجيه اسماعيل، وراح ضحيتهما كل من المدرستين كندة وفادية ديب.

وأشارت إلى أن 4 أطفال أصيبوا أيضاً، وتم نقلهم للعناية المشددة.

وتأتي هذه الأنباء، وسط استمرار القصف الروسي المكثف على معظم مدن وبلدات محافظة إدلب المشمولة بـ “خفض التصعيد”.