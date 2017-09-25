قوات سوريا الديمقراطية : روسيا تقصفنا بمختلف أنواع الأسلحة في دير الزور !

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن الطيران الروسي قصف مواقع لها في ريف دير الزور.

ونقلت قناة الجزيرة عن القوات أن “الطيران الروسي استهدف مواقعها في معمل غاز كونيكو بريف #ديرالزور ما أسفر عن إصابة 6 مقاتلين”.

كما نقلت عن مسؤول المكتب الإعلامي للقوات قوله: “قواتنا تتعرض للقصف بمختلف أنواع الأسلحة ماتسبب بجرح عدد من عناصرنا بينهم إثنان بحالة خطرة”.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) تمكنت أول أمس من بسط سيطرتها على معمل غاز كونيكو أحد أهم وأكبر المعامل في سوريا، بعد معارك مع “داعش”.

وجاء في بيان للقيادة العامة لقسد، تناقله ناشطون أكراد، أنه “في الوقت الذي تتقدم قواتنا لتحرير اهلنا في شرق الفرات في اطار حملة عاصفة الجزيرة قامت القوات الروسية وقوات النظام المدعومة من قبلهم بشن هجوم غادر على قواتنا في شركة الغاز كونيكو ومحطة العزبة ومعمل النسيج بالمدافع والطيران مما أدى الى استشهاد وجرح عدد من مقاتلينا،ولا سيما ان تقدمنا يتم بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي وتجنبنا على الدوام من طرفنا الدخول في النزاعات الجانبية وهدر الطاقات التي يجب ان تسخر في محاربة الارهاب والارهابيين”.

وأضاف البيان: “اننا نستنكر وبشدة الهجمات العدائية للقوات الروسية وحلفائها على الارض التي تخدم الارهاب و تضر بالحرب ضد الارهاب ونؤكد باننا لن نقف مكتوفي الايدي وسنستخدم حقنا في الدفاع المشروع بالمثل.

وندعوا روسيا الاتحادية الكف عن موقفها العدائي اتجاه شعوبنا وقواتها الباسلة”.