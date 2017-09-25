“كراهية لا إرهاب”.. رجلان يطعنان جراحاً وإمام مسجد سوري – أردني “كرس حياته لمساعدة الآخرين” في مانشستر (فيديو)

تعرض طبيب جراح وإمام مسجد للطعن في مدينة مانشستر ببريطانيا، الأحد، في حادثة صنفت على أنها بدافع الكراهية.

وسائل إعلام بريطانية قالت، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطبيب الجراح ناصر كردي (58 عاماً – أب لثلاثة أطفال وينتمي لعائلة سورية أردنية) تم نقله إلى المستشفى بعد أن تسببت طعنة بجرح في رقبته، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت خارج مركز ألترينتشام الإسلامي في مانشستر.

وذكرت صحيفة ميترو البريطانية نقلاً عن الطبيب خالد أنيس المتحدث باسم منظمة (Altrincham & Hale Muslim) الإسلامية، إن كردي خرج من المستشفى لاحقاً، وقد كان محظوظاً للغاية.

وقالت شرطة مانشستر إن رجلين (54 و32 عاماً) اعتقلا بعد ساعات من الهجوم الذي صنف على أنه “جريمة كراهية” ولكن لا صلات إرهابية به.

وقال مسؤول في الشرطة: “إنه هجوم مقرف وغير مبرر ضد رجل محبوب”، مضيفاً أن الشرطة لا تبحث على أية مشتبهين آخرين.

ونقلت الصحيفة عن الطبيب أنيس قوله: “كان من الممكن أن تكون الإصابة خطيرة جداً .. ناصر قال إنه لاحظ شخصاً ما يعبر الطريق ثم هاجمه آخر من الخلف”.

وأضاف: “ما حصل شكل صدمة للمجتمع .. ليس فقط فعلاً إجرامياً ضد المجتمع المسلم .. حقيقة مهاجمة شخص كرس حياته لمساعدة الآخرين أمر مؤلم حقاً”.

وجاء في بيان لمسجد مانشستر المركزي، أن الضحية جراح عظام استشاري في مستشفى وايثينشاو، ويقوم في بعض الأحيان بدور الإمام في صلوات الجمعة.

المصدر : METRO