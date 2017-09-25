لافروف : روسيا ترحب بجهود السعودية لتوحيد المعارضة السورية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو ترحب بجهود الرياض الرامية إلى توحيد المعارضة السورية قبل انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات الخاصة بتسوية الأزمة في سوريا.

وقال لافروف، في كلمة ألقاها الاثنين في مراسم استقبال بموسكو عقد بمناسبة العام الهجري الجديد: “إننا نرحب بالجهود، التي تبذلها السعودية قبيل استئناف عملية جنيف لتوحيد المعارضة السورية على أسس بناءة للمفاوضات المباشرة مع حكومة دمشق”.

يذكر أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أكد، الأسبوع الماضي، أنه يتوقع إجراء الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف في تشرين الأول. (RT)