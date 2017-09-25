لماذا تفضل المضيفات العمل في الدرجة السياحية و ليس الأولى ؟

يوفر السفر على متن الدرجة الأولى في الطائرة خدمات فاخرة و مميزة للركاب، فهم يتمتعون بمقاعد مريحة وطعام أفضل، وعناية فائقة من قبل المضيفين والمضيفات، مقارنة مع الخدمات التي يتلقاها ركاب الدرجة السياحية.

وعلى الرغم من أن الدرجة الأولى تعتبر أفضل درجة في السفر على متن الطائرة، بسبب خدماتها المميزة والكثيرة وفخامة مقاعدها وراحتها، إلا أن مضيفات ومضيفي الطيران يفضلون العمل في الدرجة السياحية، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وكشفت العديد من مضيفات الطيران بأن العمل في مقصورة ركاب درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى يعد أكثر إرهاقاً، بسبب تقديم المزيد من الخدمات والوقوف على راحة المسافرين طوال الوقت.

وأشارت الكثير من المضيفات إلى أن العمل في مقصورة الدرجة الأولى يتطلب انتباهاً كاملاً من قبل طاقم الخدمة لطلبات الزبائن، فكلما ازداد غلاء سعر تذكرة الطائرة كلما أصبح إرضاء أذواق المسافرين أكثر صعوبة.

وبحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية، فإن متطلبات ركاب الدرجة السياحية عادة ما تكون أقل بكثير من متطلبات ركاب الدرجة الأولى، الأمر الذي لا يشكل ضغطاً كبيراً على المضيفات، ويسمح لهن بأخذ فترات استراحة عديدة أثناء كل رحلة.