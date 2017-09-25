مجلة ألمانية تنصح بتقوية العضلات الصغيرة للتخلص من آلام الظهر

ذكرت مجلة “أبوتيكين أومشاو” الألمانية أنه عادة ما يتم التركيز على المجموعات العضلية الكبيرة في البطن ومنطقة الفقرات القطنية عند إجراء تمارين الظهر، ويتم إهمال العضلات العميقة الأصغر حجماً في بعض الأحيان.

وتنصح المجلة الألمانية الأشخاص، الذين لا يمارسون الرياضة لفترة طويلة بسبب آلام الظهر، بالبدء بتدريب هذه المجموعات العضلية العميقة في الظهر والبطن نظراً لأن هذه العضلات تعمل على تدعيم الجسم وتعزيز الاتزان.

ويمكن تدريب العضلات، التي تربط بين الزوائد المستعرضة بالعمود الفقري، وتقويتها من خلال تدريب عضلات البطن العرضية، ويمكن للمرضى ممارسة تمارين التوازن على اللوح المتأرجح.

وتستهدف تمارين البيلاتس المجموعات العضلية العميقة، حيث يمكن تقوية منتصف الجسم من خلال تمرين “Power House”، كما أن العديد من تمارين اليوغا تساعد على تعزيز اتزان الجسم، مثل تمرين “Dog”ا. ( DPA )