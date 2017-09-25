مقتل شخص و إصابة ستة في إطلاق نار بكنيسة في ولاية تنيسي الأمريكية

مقتل شخص و إصابة ستة في إطلاق نار بكنيسة في ولاية تنيسي الأمريكية

ذكر مسؤولون أن امرأة لقيت حتفها وأصيب ما لا يقل عن ستة أشخاص في إطلاق نار بكنيسة في ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي .

وقالت إدارة شرطة ناشفيل إن المرأة لفظت أنفاسها الأخيرة في مرأب للسيارات وكان المسعفون يعالجون ما لا يقل عن ستة مصابين من زوار الكنيسة بعد إطلاق النار في كنيسة المسيح بمنطقة بورنيت .

وقال جوزيف بليزانت المتحدث باسم إدارة إطفاء ناشفيل إن خمسة من المصابين الستة تزيد أعمارهم عن 60 عاما ونقلوا إلى مستشفيات قريبة. وأفاد بليزانت والشرطة أن المسلح من بين المصابين.

وتقع الكنيسة على بعد 16 كيلومترا تقريبا من وسط ناشفيل في تنيسي.

وذكرت قناة تلفزيونية محلية نقلا عن نجل راعي الكنيسة قوله إن والده أصيب برصاصة في الصدر وإنه يعالج في مستشفى. (REUTERS)