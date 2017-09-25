مكتبة أمريكية تستعيد كتاباً بعد 78 عاماً من فقدانه

بعد حوالي ثمانية عقود من الزمن، استعادت مكتبة في ولاية #ماساتشوستس الأمريكية كتاباً كان قد استعاره أحد الأشخاص ولم يعده إلى المكتبة.

وقالت أمينة مكتبة أتليبورو العامة، إيمي ريلنغر في منشور لها على الفيسبوك، بأن أحد الأشخاص حضر إلى المكتبة ليعيد كتاب تي إس آرثر “شابة في المنزل” إلى المكتبة في بداية الأسبوع الماضي.

وأضافت، بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “كان الكتاب قد خرج من المكتبة في الحادي والعشرين من نوفمبر (تشرين الأول) من عام 1938. لقد عثر الرجل على الكتاب في قبو لمنزل صديقه، وعندما علم بأنه يعود لمكتبتنا، هرع ليعيده إلى المكتبة بعد هذه السنوات الطويلة”.

وعبرت ريلنغر عن سعادتها وامتنانها للرجل الذي أعاد الكتاب الذي وصفته بالقيم إلى المكتبة. وأشارت ريلنغر إلى أن غرامة التأخير على الكتاب تبلغ 2800 دولار أمريكي، غير أن المكتبة لن تطالب بهذه الغرامة وذلك لصعوبة تعقب الشخص الذي استعاره.