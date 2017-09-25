وزير الطاقة : أول مفاعل نووي بالإمارات سيبدأ العمل 2018

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الاثنين أن أول مفاعل للطاقة النووية في بلاده سيبدأ العمل العام المقبل.

وخلال إحدى المناسبات في أبوظبي، قال المزروعي إن المفاعل الأول اكتمل بنسبة 96 بالمئة.

وتتطلع الإمارات للطاقة النووية من أجل الإسهام بنحو 25 بالمئة من مزيجها من الطاقة بحلول 2021 و50 بالمئة بحلول 2050.

وقال الوزير إن شركة نواة للطاقة، وهي مشروع مشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) تأسس لإدارة محطة براكة، ستحصل على رخصة التشغيل العام القادم.