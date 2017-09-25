وزير خارجية تركيا : أردوغان سيناقش مع بوتين قصف روسيا للمدنيين و المعارضة المعتدلة في سوريا

وزير خارجية تركيا : أردوغان سيناقش مع بوتين قصف روسيا للمدنيين و المعارضة المعتدلة في سوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الاثنين إن قصفا روسيا في الآونة الأخيرة في إدل أسفر عن مقتل مدنيين ومقاتلي معارضة معتدلين وإن الأمر سيطرح للنقاش عندما يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا.

وأضاف في مقابلة مع قناة خبر أن قتل المدنيين انتهاك لاتفاق آستانة وأنه ينبغي على موسكو أن تكون ”حريصة“. (REUTERS)