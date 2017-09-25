وسائل إعلام روسية تتناقل على نحو واسع : ” مقتل الجنرال الروسي في سوريا ربما ناتج عن خيانة ” !

وسائل إعلام روسية تتناقل على نحو واسع : ” مقتل الجنرال الروسي في سوريا ربما ناتج عن خيانة ” !

نقلت إذاعة “غوفاريت موسكفا” الروسية عن مصدر في سوريا أن مقتل الجنرال الروسي فاليري أسابوف في سوريا قد يكون ناتجاً عن خيانة.

ولم تؤكد أو تنفِ وزارة الدفاع الروسية هذه المعلومات حتى الآن، حيث تناقلت هذه المعلومة الكثير من الصحف والمواقع المحلية في روسيا، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، الاثنين.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الأحد عن مقتل اللواء الروسي فاليري أسابوف بقصف مدفعي شنه مسلحو تنظيم “داعش” في دير الزور. (RT)

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