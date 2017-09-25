وليد المعلم يغازل : الإدارة الذاتية للأكراد أمر قابل للتفاوض .. و تحسين العلاقات مع تركيا مرتبط بشروط

وليد المعلم يغازل : الإدارة الذاتية للأكراد أمر قابل للتفاوض .. و تحسين العلاقات مع تركيا مرتبط بشروط

قال وزير خارجية بشار الأسد، وليد المعلم، في تصريحات لقناة روسيا اليوم، الاثنين، إن نظام رئيسه مستعد للنظر في أي عرض تركي لتحسين العلاقات.

ورداً على سؤال مذيع القناة قال المعلم: “سننظر في أي عرض تركي لتحسين العلاقات لكن بشروط”، مضيفاً أن النظام وافق على منطقة خفض التصعيد في إدلب “اختباراً لنوايا تركيا”.

وذكر المعلم أن الأكراد يريدون شكلاً من الإدارة الذاتية في سوريا و “هذا أمر قابل للتفاوض والحوار في حال إنشائها في إطار حدود الدولة”، على حد زعمه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نظام رئيسه يرفض “استفتاء استقال إقليم كردستان العراق بشكل قاطع وندعم وحدة العراق، والوضع في سوريا مختلف”.

وأكد المعلم أن النظام سيطرق “كل الأبواب لأن الوجود الأمريكي في سوريا غير شرعي، وعندما تعجز الدبلوماسية سننظر في الحلول الأخرى”.

وختم بالقول إن “المعارك الرئيسية في سوريا شارفت على الانتهاء ونحن نكتب الفصل الأخير من الأزمة”.