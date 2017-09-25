4 ألعاب للواقع المعزز يجدر بمستخدمي ” آي أو إس 11 ” تجربتها

جلبت شركة #أبل قدرات الواقع المعزز لنظام “آي أو إس 11” الجديد والذي وصل للمستخدمين في كافة أنحاء العالم قبل أيام.

ويمثل دعم الواقع المعزز في النظام دفعة كبيرة بالنسبة لهواتف آي فون وأجهزة آي باد اللوحية، حيث سيكون بوسع المستخدمين الاستفادة من مجموعة من التطبيقات والألعاب التي تساعدهم على دمج الواقع الحقيقي بالواقع الافتراضي.

دعونا نستعرض معكم أبرز ألعاب للواقع المعزز على نظام “آي أو إس 11″ لغاية الآن بحسب ما اوردتها شبكة ” 24 ” الإماراتية:

لعبة Splitter Critters

ستقوم باستكشاف الكواكب الملونة المليئة بالمخاطر وحل الألغاز الصعبة وذلك خلال رحلتك للعودة إلى سفينة الفضاء الخاصة بك.

اللعبة تمتاز برسوماتها الرائعة، واستطاعت أن تحصد جائرة أفضل تصميم من آبل خلال عام 2017.

التحديث الأخير للعبة جلب الدعم للواقع المعزز، حيث بات بإمكان اللاعبين دمج اللعبة بالواقع الحقيقي الأمر الذي يوفر تجربة أكثر متعة من السابق.

لعبة Kings of Pool

تعتبر لعبة Kings of Pool أحد ألعاب البلياردو الشهيرة على متجر آب ستور، التحديث الجديد للعبة جلب معه طور الواقع المعزز إضافة إلى إمكانية تحدي اللاعبين الآخرين في لعبة 9 Ball.

ومن خلال الواقع المعزز، سيكون بوسعك إضافة طاولة البلياردو في اللعبة إلى العالم من حولك والاستمتاع بتجربة واقعية أثناء اللعب.

لعبة Warhammer 40,000: Freeblade

إن كنت من محبي ألعاب الأكشن والتصويب، فربما قد سمعت من قبل بلعبة Warhammer 40,000: Freeblade الشهيرة.

ويُمكن لمستخدمي نظام iOS 11 الاستمتاع بتجربة أكثر إثارة من خلال التحديث الأخير للعبة والذي جلب معه دعم الواقع المعزز.

حيث بات بإمكانك إسقاط شخصيك المفضلة داخل اللعبة إلى الواقع الحقيقي والبدء بمعركة قتالية مليئة بالتحدي والمغامرة.

لعبة Stack AR

أخيراً، لدينا لعبة Stack AR الجديدة والتي تعتبر نسخة للواقع المعزز من اللعبة الشهيرة جداً Stack التي صدرت العام الماضي على هواتف أندرويد وآي فون.

فكرة اللعبة مشابهة تماماً للعبة الأساسية حيث يجب عليك وضع الكتل الساقطة فوق بعضها البعض والوصول إلى أعلى حد ممكن، لكن هذه المرة ستقوم بالمهمة في العالم الحقيقي من حولك.