أجبره النظام على الظهور عبر إعلامه كـ ” إرهابي ” .. الموسيقي الشاب ” حازم حريري ” شهيداً في سجون بشار الأسد

26 سبتمبر، 2017
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أعلن أشقاء موسيقي شاب عن استشهاده في سجون بشار الأسد، بعد سنوات من الاعتقال.

وقال كل من باسل ونائل الحريري، الثلاثاء، عبر صفحاتهم الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي، إن شقيقهم “حازم” استشهد في سجون وأقبية السفاح بشار الأسد.

وكان أمن بشار الأسد اعتقل حازم منتصف العام 2013، وأجبره ككل المعتقلين على الإدلاء باعترافات قسرية، واتهمه بالإرهاب، وعرض لقاء معه عبر شاشة التلفزيون النظامي على أنه “إرهابي”.

ووفق منشورات أشقاء الشهيد، فإن حازم استشهد عام 2014، عن عمر 22 عاماً.

وسبق للنظام أن اعتقل الطبيب نائل حريري، وهو ناشط وكاتب وعضو سابق في تيار بناء الدولة، لبضعة أيام، أواخر العام 2013، ثم أطلق سراحه، لينتقل بعد ذلك إلى لبنان، ومن ثم يلجأ إلى فرنسا.

 

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رأي واحد على “أجبره النظام على الظهور عبر إعلامه كـ ” إرهابي ” .. الموسيقي الشاب ” حازم حريري ” شهيداً في سجون بشار الأسد”

  1. محزن فقدان اي شاب اي كان واينما كان ولكن القتل على طريقة هذا المجرم السفاح قائد الجريمة والمجرمين يجعل القتل اشد قسوة واشد وقعاً على النفس ونرجو الله ان يتقبل الشهيد ويتغمده برحمته
    هذا الشهيد ليس الاول ولن يكون الاخير في اقبية هذا القاتل ولكن اللوم يقع على هذا العالم الذي فقد كل احساس بالانسانية ويقبل بهذا القاتل ولو دقيقة واحدة وليس مرحلة سواء كانت انتقالية او غير ذلك

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