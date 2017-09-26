” أحد الشخصيات المحورية لتنظيم داعش في البلاد ” .. بدء محاكمة الداعية السلفي ” أبو ولاء ” في ألمانيا

” أحد الشخصيات المحورية لتنظيم داعش في البلاد ” .. بدء محاكمة الداعية السلفي ” أبو ولاء ” في ألمانيا

يمثل الداعية السلفي «أبوولاء»، أمام محكمة مدينة سيله الألمانية لاتهامه بصلته بالإرهاب.

ويصنف الادعاء العام الألماني الداعية العراقي 33 عاما كشخصية قيادية محورية لتنظيم داعش في ألمانيا.

ويُحاكم في القضية بجانب «أبوولاء» أربعة رجال آخرون تتراوح أعمارهم بين 27 و51 عاما بتهمة دعم تنظيم إرهابي أجنبي والانتماء إليه.

وتم القبض على المتهمين الخمسة في نوفمبر الماضي بولايتي شمال الراين- ويستفاليا وسكسونيا السفلى، ويقبعون في السجن على ذمة التحقيق منذ ذلك الحين.

ومن المحتمل أن تصل عقوبة المتهمين إلى السجن عشرة أعوام حال إدانتهم.

ويستند الادعاء العام في اتهاماته لـ«أبوولاء» إلى إفادات مراقبين سريين من الشرطة ومتعاطف سابق مع تنظيم داعش.

وكان «أبوولاء»، واسمه أحمد عبدالعزيز عبدالله، يلقي خطبا إسلامية متطرفة في جمعية «دائرة الإسلام الألمانية في هيلدسهايم» المحظورة حاليا، وحول المسجد التابع للجمعية إلى مركز لتجنيد أنصار لداعش على مستوى ألمانيا.

وبحسب صحيفة الدعوى، فإن الهدف من ذلك كان نقل مجاهدين إلى سوريا أو العراق للقتال لصالح تنظيم داعش. (DPA)