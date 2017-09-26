أرسين فينغر يرد على مورينيو و غوارديولا

قال مدرب #آرسنال الإنكليزي، الفرنسي آرسين فينغر، إن ناديه لا يمكنه تجاهل أي بطولة مثل فرق أخرى منافسة شكك مدربوها في أهمية كأس رابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم.

وكان المدير الفني لمانشستر يونايتد، البرتغالي #جوزيه_مورينيو ، ألمح إلى أن تجاهل كأس الرابطة قد يساعد في تخفيف جدول المباريات المزدحم، ويمكن الأندية الإنكليزية من أن تصبح أكثر تنافسية في المسابقات الأوروبية.

وساند المدرب البرتغالي في هذا المقترح مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، الذي قلل من أهمية كأس الرابطة.

ويغيب آرسنال، الذي حل خامساً في الدوري الممتاز الموسم الماضي، عن دوري الأبطال لأول مرة في آخر 20 عام، ويلعب في الدوري الأوروبي حالياً.

وأبلغ فينغر الصحافيين : “لا يمكن التضحية عمداً بأي مسابقة في ظل الضغوط التي يمر بها كل ناد حالياً.. يأتي هذا على الرغم من أننا نعلم جميعاً الثمن الذي قد ندفعه مقابل المشاركة والتقدم في بطولة مثل كأس الرابطة.. لدينا أيضا كأس الاتحاد الإنكليزي والدوري الممتاز، وقد نخسر لاعبين في هذه المسابقات”.

وبعد مباراته في الدوري سيحل آرسنال ضيفاً على باتي بوريسوف من روسيا البيضاء في الدوري الأوروبي، الخميس. ( reuters )