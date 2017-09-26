ألمانيا : ” إنشقاقات ” في حزب البديل اليميني بعد وصوله للبرلمان

بعد أن أعلنت رئيسة حزب “البديل من أجل ألمانيا” فراوكه بيتري انسحابها من الحزب، الثلاثاء، دون تحديد موعد معين، انضم إليها ثلاثة أعضاء آخرين من بينهم شريك حياتها ماركوس بريتسل، الذي يتولى قيادة الحزب في ولاية شمال الراين- ويستفاليا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هؤلاء الأعضاء سيحتفظون بمقاعدهم البرلمانية كنواب مستقلين، أم سيشكلون حزبا جديدا.

وكان هيلموت زايفن وهو نائب في برلمان ولاية شمال الراين- ويستفاليا أكد بالقول: “أبلغ السيد بريتسل المجموعة البرلمانية بأنه يريد الرحيل عنها وعن الحزب أيضا”، بيد أن بريتسل رفض الإدلاء بأي تعقيب.

وأعلنت بيتري في وقت سابق اليوم أن المدير التنفيذي للشؤون البرلمانية للحزب، أوفه فورليتسر، ونائبة رئيس الكتلة الحزبية، كريستن موستر، سيتخليان عن مهام منصبيهما.

وكانت بيتري أعلنت أمس الاثنين على نحو مفاجئ عزمها عدم الانضمام لكتلة حزبها في البرلمان الألماني، موضحة أنها ستكون نائبة بدون كتلة برلمانية في أول الأمر.

وعقدت الكتلة الجديدة للحزب الثلاثاء أول اجتماع تأسيسي لها في البرلمان الألماني (بوندستاغ). وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع المزيد من “المنشقين” قال المرشح الأبرز للحزب، ألكسندر غاولاند، اليوم قبيل انعقاد الاجتماع في برلين: “آمل عدم حدوث ذلك”.

وقالت أليس فايدل، التي شكلت مع غاولاند الفريق القائد للحزب في الانتخابات، إنه لم يتم حتى الآن رصد أي توجهات نحو الانشقاق.

يذكر أن حزب البديل من أجل ألمانيا حصل على 12.6% من أصوات الناخبين، ليحصد بذلك 93 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 709 مقاعد، ويصبح ثالث أكبر كتلة حزبية في الـ (بوندستاغ). (DPA-REUTERS-DW)