ألمانيا : الشرطة تعتقل رجلاً و فتاة اعتديا بالضرب على شاب سوري في ” هاله “

ألمانيا : الشرطة تعتقل رجلاً و فتاة اعتديا بالضرب على شاب سوري في ” هاله “

قامت امرأة بشتم وصفع شاب سوري، بقطار “خط2″، في حوالي الساعة الثانية فجر الأحد الماضي، بمدينة هاله، بولاية زاكسن أنهالت، في ألمانيا.

وقالت صحيفة “ميتلدويتشه تسايتونغ” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب (20 عاماً) غادر القطار في ساحة السوق المركزية إلا أن المرأة (21 عاماً)، ومرافقها طارداه.

ودار بين الطرفين مشادة في شارع كلاينشمايدن، وقام مرافق المرأة (38 عاماً) بمهاجمة الشاب السوري بزجاجة محطمة، ما أسفر عن جروح في وجهه، واستدعى نقله للمشفى.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة عثرت على المرأة ومرافقها بمكان قريب من هجومهم، فيما من المتوقع أن يواجه الرجل تهم التسبب بضرر جسدي خطير، فيما تواجه الفتاة تهمة التسبب بأذى جسدي بالإضافة للإهانة.