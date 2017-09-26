ألمانيا : منح ” جائزة حقوق الإنسان الدولية ” لقيصر صور التعذيب في سجون بشار الأسد

حصل المصور العسكري السوري المنشق، الملقب بالقيصر، وداعموه، على جائزة حقوق الإنسان الدولية في مدينة نورمبرغ، التابعة لولاية بافاريا، في ألمانيا.

وقال الموقع الإلكتروني لإذاعة “دويتشلاند فونك” الألمانية، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الصور التي تمكنت “مجموعة قيصر”، من إخراجها من البلاد، وعددها خمسون ألف صورة، توثق الجرائم الممنهجة والجماعية على المعارضين السوريين للنظام، في سجون التعذيب، وتعتبر الصور مادة هامة تظهر الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد.

ووفقاً لما ذكرته لجنة التحكيم، فقد كان هدف المصور عرض الجرائم الواقعة على السجناء على الرأي العام، حتى لا يفلت المجرمون من العقاب.

وأضاف الموقع، أن المصور الذي يعرف نفسه باسم “قيصر”، هو لاجئ في أحد دول شمال أوروبا، وقد استلمت الجائزة نيابة عنه الصحفية الفرنسية غارانس لو كازن، في دار الأوبرا في نورمبرغ.

وقد استطاعت غارانس، بعد أشهر من البحث عن المصور، من إجراء عدة لقاءات مع “قيصر”، ونتيجة لهذه اللقاءات، صدر كتاب “عملية قيصر، في قلب آلة الموت السورية”.

وبنت لجنة التحكيم قرارها بمنح هذه الجائزة على تاريخ مدينة نورمبرغ، باعتبارها مهد القانون الجنائي الدولي الحديث، ومنذ عام 1995، تمنح الجائزة كل سنتين، للأشخاص الذين يعرضون أنفسهم إلى مخاطر شخصية كبيرة، من أجل قضايا حقوق الإنسان.

المصدر : Deutschlandfunk