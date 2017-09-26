ألمانيا : هل يصبح أبرز منتقدي أردوغان وزيراً للخارجية ؟ !

كتبت صحيفة “وول ستريت جورنال دويتشلاند” أن الرئيس المشارك لحزب الخضر، جيم أوزديمير، وهو من أصل تركي، قد يحل محل زيغمار غابرييل في منصب وزير الخارجية، في الائتلاف الحكومي الجديد.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في ألمانيا، أن 33% من المشاركين أيدوا كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي-الاتحاد الاجتماعي المسيحي (كتلة ميركل)، في حين صوت 20,5% من الناخبين لشركائهم في الائتلاف الحاكم، الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني.

وأعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، أنه يرفض تشكيل ائتلاف مع كتلة ميركل.

وأشار خبراء ألمان، إلى أنه من الممكن تشكيل ائتلاف آخر في الحكومة الألمانية، قد يضم كتلة ميركل، والحزب الديمقراطي الحر الألماني، وحزب الخضر.

وأكد الحزب الديمقراطي الحر الألماني، وحزب الخضر، استعدادهما للمحادثات بشأن تشكيل ائتلاف جديد.

وذكرت الصحيفة أن تشكيل مثل هذا الائتلاف، كان هدفا شخصيا بالنسبة لجيم أوزديمير، لأنه يمنح له فرصة جيدة لتسلم وزارة الخارجية.

يذكر أن جيم أوزديمير، يعتبر من أبرز منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. (RT)