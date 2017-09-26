أنطونيو كونتي يحن إلى إيطاليا و يرغب في العودة إليها

أنطونيو كونتي يحن إلى إيطاليا و يرغب في العودة إليها

أعرب الايطالي #انطونيو_كونتي مدرب #تشلسي بطل #انكلترا لكرة القدم عن حنينه الى بلاده وسعيه الى العودة اليها قريبا.

وقال كونتي الى راديو “انشيو سبورت” الايطالي: “اجل، افتقد ايطاليا، اعتقد انه ليس هناك شك بأنني سأعود الى بلدي بعد فترة ليست طويلة”.

وتابع: “ايطاليا بلدي، وبمجرد حصولي على بعض الخبرات الجيدة، وخبرات مهمة في الحياة، سأعود. لا اعرف متى ولكن هذا هو هدفي”.

وقاد كونتي (48 عاما) الذي ينحدر من ليتشي، تشلسي الى لقب الدوري الانكليزي الممتاز في موسمه الاول معه.

واضاف المدرب الايطالي “بالنسبة لي، كان عامي الاول خارج ايطاليا، وكان من الرائع الفوز باللقب من المحاولة الاولى، ما خلق شعورا خاصا مع المشجعين”.

ولكن برغم من كونه غير متأكد مما سيحمله له المستقبل، فان مدرب يوفنتوس ومنتخب ايطاليا السابق استبعد العمل في الصين.

وقال في هذا الصدد “في الصين، بالتأكيد لا، انا أحن الى ايطاليا، وسأعود اليها ولكن في المستقبل ربما لا اكون مدربا، وربما اعمل مديرا في كرة القدم، لا اعرف”.

ويعتبر كونتي انه سيكون صعبا على تشلسي، ثالث الدوري الانكليزي حاليا خلف مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بعد المرحلة السادسة من البطولة، الاحتفاظ بلقبه.

ويحل تشلسي غدا الاربعاء ضيفا على اتلتيكو مدريد الاسباني في الجولة الثانية من دوري ابطال اوروبا، وهو كان اكتسح قره باخ الاذربيجاني بسداسية نظيفة في الجولة الاولى.

ويلتقي تشلسي على ملعبه في “ستامفورد بريدج” مع روما الايطالي في 18 تشرين الاول/اكتوبر الاول. ( AFP )