إرنيستو فالفيردي يدخل تاريخ نادي برشلونة

دخل المدير الفني لنادي #برشلونة الإسباني، #إرنيستو_فالفيردي ، تاريخ النادي الكاتالوني، بعدما حقق فوزه السادس على التوالي في الليغا، ليعتلي صدارة الترتيب، بفارق 7 نقاط عن الغريم الأزلي ريال مدريد.

وبوصوله إلى 6 انتصارات متتالية، تعادل فالفيردي، بحسب “موندو ديبورتيفو”، مع الراحلين يوهان كرويف، وتيتو فيلانوفا، إضافة إلى مدرب السيتي الحالي والسابق لـ”البلاوغرانا” بيب غوارديولا، والهولندي لويس فان غال، والأرجنتيني جيراردو تاتا مارتينو.

وكان الإنكليزي جيمس بيلامي، الذي درب برشلونة في الفترة 1929-1931، أول من حقق هذا الإنجاز في تاريخ النادي، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، تلاه الأسطورة كرويف (1990-1991)، ثم فان غال ( 1997-1998)، فغوارديولا (2009-2010)، وفيلانوفا (2012-2013)، ثم تاتا مارتينو (2013-2014).

وتعاقد برشلونة مع فالفيردي بعد انتهاء الموسم الماضي، قادماً من أتلتيك بلباو، خلفاً للويس إنريكي.