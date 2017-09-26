الذكاء الاصطناعي يهدد حساباتنا الإلكترونية

أكد عدد من خبراء التكنولوجيا أنهم تمكنوا من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتطوير برمجيات جديدة قادرة على فك رموز كلمات السر للعديد من الحسابات الإلكترونية.

وفي مقابلة مع مجلة Science العلمية قال الخبراء: “برمجيات PassGAN الجديدة التي قمنا بتطويرها مؤخرا، تعتمد على خوارزميات إلكترونية معقدة، قادرة على التعامل مع الكثير من كلمات السر للحسابات الإلكترونية على أشهر شبكات التواصل الاجتماعي كشبكة LinkedIn على سبيل المثال. هذه البرمجيات استطاعت فك تشفير ربع كلمات السر على هذه الشبكة، كما أظهرت قدرتها على فك تشفير 90% من كلمات السر على المواقع العادية التي تمتاز بخصائص حماية أقل”.

وأضاف الخبراء، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم: “أبدت هذه البرمجيات فاعلية ممتازة في اختراق الشبكات، يمكننا أن نؤكد أنها تنافس برامج الاختراق الشهيرة كـJohn the Ripper وhashCat.. لقد قمنا بتجربة هذه البرمجيات أولا لفك تشفير كلمات السر في موقع RockYou للألعاب الإلكترونية، وعندما أثبتت فاعليتها قررنا تجربتها على مواقع أكثر حماية كـLinkedIn وغيرها”.

وأوضحوا أنهم يعملون حاليا على تطوير قدرات هذه البرمجيات، ومقارنتها بقدرات برنامج AlphaGo الشهير المعروف بخوارزمياته الإلكترونية التي تعتبر من الأعقد والأفضل في العالم.