الذهب مستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع بفعل المخاوف بشأن كوريا الشمالية

استقر الذهب يوم الثلاثاء بعدما بلغ أعلى مستوى في نحو أسبوع بدعم من الطلب على الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن في ظل استمرار التوتر بشأن شبه الجزيرة الكورية.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر عند 1310.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش بعدما كان قد بلغ في وقت سابق أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر أيلول عند 1313.54 دولار للأوقية.

وزاد المعدن الأصفر أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 1313.70 دولار للأوقية.

وكان وزير خارجية كوريا الشمالية قال يوم الاثنين إن تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع تعد بمثابة إعلان حرب على بلاده.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرا يذكر عند 17.18 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة، ارتفعت الأسعار أكثر من واحد بالمئة لتسجل أكبر مكسب في يوم واحد منذ السابع من سبتمبر أيلول.

وقفز البلاتين 0.4 بالمئة إلى 943.70 دولار للأوقية بعدما سجل أيضا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ السابع من سبتمبر أيلول في الجسلة السابقة.

وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 917.90 دولار للأوقية.(REUTERS)