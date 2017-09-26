بالبصمات الرقمية .. تطوير جهاز يكشف نسبة تعاطي المخدرات

في سعيها المستمر لمكافحة ظاهرة تعاطي #المخدرات في #المملكة_المتحدة ، تمكّن فريق بحثي بريطاني- هولندي من تطوير أول جهاز ذكي لتحديد نسبة تعاطي المخدرات؛ باستخدام البصمات الرقمية.

الجهاز الذي سيمكّن من إعطاء النتيجة بدقة تصل إلى 99%، خلال 4 دقائق فقط؛ عبر رصد المواد الكيماوية التي تتركز في أطراف الأصابع بعد تعاطي أحد أنواع المخدرات.

وأوضح الفريق العلمي المكوّن من باحثين في جامعة “كامبريدج” بإنكلترا، وجامعة “دلفت” للتكنولوجيا بهولندا، أن الأبحاث تمّت بالاستعانة بمتخصصين بالطب الشرعي في بريطانيا، وفق ما نقلت شبكة الخليج أونلاين، الأبحاث ليست الأولى من نوعها، لكنها كذلك من حيث نجاحها وإثباتها علمياً، بعد تجربتها في عدد من السجون، وعيادات معالجة إدمان المخدرات الحكومية، وفقاً لصحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية.

وأوضحت كاتيا كوستا، من جامعة كامبريدج في إنجلترا، أن مركّب “بنزويليجونين” يترك أثراً في جلد الإنسان بعد تعاطي أي من أنواع المخدرات، ولا يمكن إزالته بالغسل عدة مرات.

كوستا أكدت أن الطبقات الداخلية للجلد تحتفظ لفترات طويلة ببقايا المخدر عقب تناوله، مشيرة إلى أن تراكم “هذه الفضلات” يسبب أخطاراً شديدة على الجلد.

وأضافت المتخصصة في الطب الشرعي بـ “كامبريدج”، أن الجهاز الجديد سيسهم بصورة فاعلة في الحد من تعاطي المخدرات، لافتةً إلى أهمية التوسّع في استخدامه بالمملكة المتحدة والدول الأخرى.