بالفيديو .. لص يغير على منزل 4 مرات أثناء نوم أصحابه

أظهر تسجيل مصور التقطته كاميرا مراقبة ونشر على موقع #يوتيوب الإلكتروني، لصاً وهو يتسلل إلى أحد المنازل عبر نافذة الحمام الصغيرة بينما كان أصحاب المنزل يغطون في نوم عميق.

فبعد أن نجح اللص الملثم في التسلل إلى المنزل خلسة، قام بسرقة مفاتيح سيارة العائلة الفارهة، وبدأ بنقل الأشياء الثمينة إليها، حيث دخل المنزل عدة مرات وسرق ما خف وزنه وغلا ثمنه.

وبحسب الفيديو فقد قام اللص باستكشاف محيط المنزل عبر إشعال مصباح يدوي وقام بتفقد الباب الخلفي، قبل أن يكتشف بأن نافذة الحمام كانت مفتوحة، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وعلى الرغم من استمرار عملية السرقة زهاء الساعة، إلا أن جميع أفراد العائلة الذين كانوا يغطون في نوم عميق في الطابق العلوي، لم يشعروا بوجود اللص الذي تمكن من مغادرة المكان بسيارة العائلة الثمينة.

وفي الصباح اكتشف أصحاب المنزل السرقة بعد مراجعة تسجيلات كاميرا المراقبة، وأبلغو الشرطة بالحادث، وقاموا بنشر مقطع الفيديو على الإنترنت لتحذير جيرانهم، ومساعدة الشرطة في القبض على المشتبه به.

يذكر بأن الحادثة وقعت في الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء الماضي في منطقة بالسال هيث بمدينة برمنغهام البريطانية.

ولا زالت الشرطة تبحث عن السارق، وأهابت بكل من يملك أي معلومات عن اللص الإدلاء بها على الفور، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.