بالفيديو .. مغامر يتشبث بقطار سريع في أستراليا

أظهر مقطع فيديو نشر على موقع #يوتيوب الإلكتروني، مغامراً و هو يتعلق بماسحات الزجاج لمؤخرة قطار سريع قبيل انطلاقه من المحطة.

ويظهر المقطع الذي بلغ طوله 19 ثانية، والذي تم مشاهدته أكثر من 5000 مرة بعد نشره بساعات على موقع يوتيوب الإلكتروني، القطار وهو يسير على طول طريق ميتشل السريع في مدينة بيرث الأسترالية.

وشوهد شاب يبلغ من العمر 23 عاماً وهو يتسلق على مؤخرة القطار قبل أن ينطلق من محطة ليدرفيل في حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء السبت، ويتشبث بماسحات الزجاج.

وبحسب التقارير فقد تم إلقاء القبض على الشاب من قبل هيئة النقل العام لدى وصول القطار إلى محطة ستيرلينغ، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء تققيم لحالته العقلية.

وقال المتحدث باسم إدارة النقل العام الأسترالية ديفيد هاينز، بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “إن هذا التصرف غير المسؤول من الشاب كاد أن يتسبب في قتله. أنصح الشبان بعدم اللجوء إلى هذه الأساليب الخطيرة ليحظوا بالشهرة على الإنترنت”.

من جهتها قالت وزيرة النقل في الحكومة الأسترالية ريتا سافيوتي، بأنها ستجري تحقيقاً في الحادث، وعبرت عن امتعاضها الشديد مما قام به الشاب الذي عرض حياته للخطر، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.