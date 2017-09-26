برشلونة يجهز عقوداً جديدة لتمديد أبرز ثلاثة من عناصر الفريق

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية بأن إدارة نادي #برشلونة بصدد تجهيز عقود جديدة لثلاثة من لاعبي الفريق اقتربت عقودهم الحالية من الانقضاء، في خطوة تعكس اهتمام الإدارة الكتالونية بهؤلاء اللاعبين ورغبتها في الاحتفاظ بخدماتهم لأطول فترة ممكنة.

ويتطلب تمديد عقود هؤلاء اللاعبين إلى تحسين الرواتب السنوية التي يحصل عليها اللاعبون الثلاثة ، فضلاً عن إمكانية مراجعة الشروط الجزائية في عقودهم الحالية لتفادي تكرار سيناريو المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي رحل عن النادي باتجاه باريس سان جرمان الفرنسي بعد دفع الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 222 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة، فإن اللاعبين الثلاثة هم قلب الدفاع جيرارد بيكي الذي ينقضي عقده في شهر يونيو من عام 2019 بعدما كان النادي قد مدد عقده في شهر مايو من عام 2014 ، حيث يحتاج فسخ عقده لدفع شرط جزائي يقدر بـ 200 مليون يورو ، ولكن قد لا تتم مراجعة هذا الشرط لسببين أولهما ارتباط اللاعب بفريقه عاطفياً وفنياً ، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، وثانياً لبلوغ اللاعب سن الثلاثين عاماً، وهو ما يصعب على أي ناٍد دفع هذه القيمة للتعاقد معه ، في حين ان رفع راتبه سيكون ضرورياً لإقناعه بتمديد عقده الذي قد يكون لغاية عام 2022.

أما الاسم الثاني فهو اللاعب سيرجيو روبرتو الذي يجيد اللعب في مراكز متعددة، والذي ينقضي عقده الحالي في شهر يونيو من عام 2019 ، فيما يبلغ الشرط الجزائي في عقده نحو 40 مليون يورو فقط ، ولذلك فإنه على الأرجح ان تقوم إدارة النادي بتمديد عقده لغاية عام 2022 مع تحسين راتبه ورفع قيمة الشرط الجزائي في عقده ، التي لن تقل عن الـ 200 مليون يورو ، خاصة بعدما برزت بوادر للتعاقد معه من قبل أندية أوروبية رغم رفضه ترك النادي الكتالوني .

أما الاسم الثالث فهو الإسباني جيرارد دولوفو متوسط الميدان الهجومي العائد من الإعارة، والذي ينقضي عقده هو الآخر بنهاية الموسم القادم (2018-2019) ، حيث يبلغ الشرط الجزائي في عقده نحو 20 مليون يورو، مما سيحتم على إدارة النادي رفع راتبه السنوي ورفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، بعدما اقتنع الجهاز الفني للنادي بضرورة الاحتفاظ بخدماته بعد أعوام من الإعارة في إنكلترا وإيطاليا.