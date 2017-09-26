بعد أن دربهم الروس .. السويداء : عشرات العناصر الدروز في الجيش النظامي يعصون أوامر نقلهم لحماة و يلجأون لشيوخ الطائفة

بعد أن دربهم الروس .. السويداء : عشرات العناصر الدروز في الجيش النظامي يعصون أوامر نقلهم لحماة و يلجأون لشيوخ الطائفة

رفض عناصر قوات النظام، في الفوج 127، التابع للفرقة الخامسة عشر في السويداء، الأوامر العسكرية التي تقضي بنقلهم إلى مدينة حماة.

وقالت شبكة أخبار السويداء 24، أبرز الشبكات الإخبارية في المحافظة، إن ضباطاً روس وصلوا إلى الفوج الواقع جنوبي محافظة السويداء، للإشراف على تدريب دورة لعدد من عناصر ميليشيات النظام، منذ نحو ستة أشهر.

وأضافت أن 170 عنصراً تفاجؤوا بصدور قرار نقلهم إلى جبهات محافظة حماة، لزجهم في المعارك الدائرة هناك، على الرغم من أنهم مشمولون بمرسوم أصدره بشار عام 2015، يقضي بخدمة شبان السويداء داخل محافظتهم.

ورفض العناصر بأكملهم القرار العسكري، على الرغم من أنه لا يشملهم جميعاً، وتوجهوا إلى مقام “عين الزمان”، للاستعانة بمشايخ العقل الدروز، حيث أخبرهم الشيخان حمود الحناوي، ويوسف جربوع، أن الموضوع سيتم حله.

وختمت الشبكة بالقول إن العناصر متكاتفون وأنهم “لن يسمحوا لأحد بإجبارهم على الخروج من حدود المحافظة”.