تطوير رقاقة تكشف إصابة العين بالعدوى خلال دقائق !

طور الأطباء رقاقة دقيقة تكشف تعرض العين للعدوى المهددة للبصر في غضون دقائق، وتتميز الرقاقة النموذجية بقدرتها على قياس خصائص بكتيريا واحدة مثل “E.coli”، و”بسيودوموناس” بسرعة عالية، ما يزيل الحاجة إلى استخدام اختبار المضادات الحيوية الحساس، الذي يمكن أن يستغرق ما بين 48 ساعة وأسبوعين لتقديم النتائج.

وعمل المهندسون جنبا إلى جنب مع أطباء العيون في مستشفى جامعة ساوثامبتون (UHS)، لإجراء الاختبارات باستخدام عينات الأنسجة المخبرية المصابة، وفقاً لقناة روسيا اليوم، كما يخططون الآن لإجراء دراسة تجريبية تشمل 30 مريضا بما في ذلك إجراء الاختبارات في إفريقيا وجنوب آسيا.

وتحدث التهابات القرنية عندما تتعرض للتلف بسبب جسم غريب، بالإضافة إلى نمو البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى، غالبا بسبب العدسات اللاصقة الملوثة.

الجدير بالذكر، أنه يوجد حوالي 6 آلاف حالة إصابة للقرنية، يتم تشخيصها في المملكة المتحدة سنويا، حيث يرتبط ثلث الإصابات بارتداء العدسات اللاصقة.

وبهذا الصدد، قال بارويز حسين، وهو طبيب عيون استشاري في UNS: “تبلغ سماكة القرنية نحو نصف ملم فقط، ويمكن أن تنتشر الالتهابات بسرعة وتدمرها، لذا فإن العلاج في الوقت المناسب يعد أمرا غاية في الأهمية”.

وأضاف موضحا: “يمكن أن يكون لهذه النتائج آثار عميقة في مجال كشف العدوى وعلاج القرنية، بالإضافة إلى تقليل فترة التشخيص من أسبوعين إلى بضع دقائق فقط، مع القدرة على تقديم المضادات الحيوية الصحيحة على الفور”.