حاكم بورتوريكو يخشى “ أزمة انسانية ” اذا لم تتخذ واشنطن “ اجراءات فورية ”

حاكم بورتوريكو يخشى “ أزمة انسانية ” اذا لم تتخذ واشنطن “ اجراءات فورية ”

أعلن حاكم بورتوريكو ريكاردو روسيلو الاثنين انه يخشى حصول “أزمة انسانية” في الجزيرة إذا لم تتخذ الولايات المتحدة “إجراءت فورية” لمساعدة المقاطعة الأمريكية التي دمرها الاربعاء الاعصار ماريا.

وقال روسيلو في مؤتمر صحافي في العاصمة سان خوان “اذا كنا لا نريد وضع ازمة انسانية في الولايات المتحدة علينا اخذ اجراءات فورية”.

واضاف “اذا كنا نريد تفادي هجرة جماعية، علينا ان نتحرك”، مناشدا الكونغرس الأمريكي “اتخاذ اجراءات بسرعة”.

وحذر الحكم من أن “حجم هذه الكارثة هائل”، مذكرا بأن الجزيرة في وضع اقتصادي معقد وأن دينها العام يتجاوز 70 مليار دولار.

وأوقع الاعصار ماريا 13 قتيلا على الاقل في بورتوريكو وخلف فيضانات وامطارا غزيرة مما الحق دمارا هائلا في الجزيرة وقطع شبكة الاتصالات بالكامل تقريبا.

وكان روسيلو وصف الاعصار ماريا بانه العاصفة الاكثر تدميرا منذ قرن بعد ان الحق دمارا بالبنى التحتية للكهرباء والاتصالات في الجزيرة التابعة للولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجرى الاسبوع الماضي مكالمة هاتفية مع حاكم بورتوريكو وعده فيها بتسريع جهود الاغاثة.

لكن ترامب وجد نفسه الاثنين أمام سيل من الانتقادات لأنه صب جل اهتمامه على سجال حول لاعبي كرة قدم عوضا عن الاهتمام بالكارثة التي عصفت بالجزيرة الأمريكية.

ومساء الاثنين نشر ترامب تغريدة اقر فيها بأن بورتوريكو تواجه وضعا “صعبا” بالمقارنة مع ولايتي كاليفورنيا وتكساس اللتين اجتاحهما اعصاران مدمران.

وقال ترامب في تغريدته إن “تكساس وفلوريدا تقومان بعمل ممتاز ولكن بورتوريكو التي تعاني اصلا من بنية تحتية بحالة سيئة وديون باهظة، وضعها صعب”.

واضاف ان “شبكتها الكهربائية المتقادمة حالتها سيئة للغاية وقد دمرت. لقد دمر قسم كبير من الجزيرة في وقت تدين فيه لوول ستريت والمصارف بمليارات الدولارات، وهو دين للأسف يجب الوفاء به”.(AFP)