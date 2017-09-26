رئيس الخطوط القطرية يريد توسيع أسطول الشركة و يتطلع لاستثمارات في أمريكا

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية يوم الاثنين إن الشركة تخطط لتوسيع أسطولها بزيادة طلبيات لشراء طائرات من بوينج وقبول أربع طائرات إيرباص إيه350 كانت رفضتها في يوليو تموز.

وكشف الباكر، الذي كان يتحدث في لقاء قبل فيه رسميا تسلم الخطوط القطرية لأول طائرة شحن بوينج 747-8، عن خطط لشراء أربع طائرات ركاب 777-300 التي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 396 راكبا.

وبالاضافة إلى هذا قال الباكر إن الخطوط القطرية ستقدم طلبية شراء تشمل جميع الستين طائرة بوينج 737 التي وقعت خطاب نوايا بشأنها العام الماضي.

وفي يونيو حزيران الماضي أكدت الخطوط القطرية طلبية لشراء 20 طائرة بوينج 737 وقالت في ذلك الوقت إنها تنتظر الخطوات القادمة في توسعاتها المحتملة في إيطاليا والهند قبل أن تقرر هل تطلب شراء المزيد من الطائرات.

وكانت الشركة قد وقعت العام الماضي خطاب نوايا لما يصل إلى 60 من طائرات 737 الضيقة البدن قيمتها 6.9 مليار دولار حسب قائمة الأسعار.

وقال إن الخطة لتسلم طائرات إيرباص الأربع ”مؤكدة“. وأضاف أنه ”سيبرم قريبا اتفاقا من أجله سأطير من هنا إلى تولوز“ في إشارة إلى مقر إيرباص.

وفي وقت سابق يوم الاثنين ذكرت رويترز أن قطر قبلت طائرات إيرباص الأربع.

ومن ناحية أخرى أبلغ الباكر محطة تلفزيون سي.إن.بي.سي أنه ما زال يتطلع إلى استثمارات في الولايات المتحدة على الرغم من الصدود الذي قوبل به عندما اقترحت قطر شراء حصة تصل إلى 4.75 بالمئة في شركة أمريكان إيرلاينز جروب.(REUTERS)