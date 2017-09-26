رئيس لبنان يطالب بتنظيم ” عودة فورية ” للاجئين السوريين إلى المناطق التي أصبحت ” آمنة ” في سوريا

رئيس لبنان يطالب بتنظيم ” عودة فورية ” للاجئين السوريين إلى المناطق التي أصبحت ” آمنة ” في سوريا

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، الأمم المتحدة بتنظيم العودة الفورية للاجئين السوريين من بلاده، استنادًا إلى أن “جميع المناطق التي أتوا منها باتت آمنة”.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، في القصر الرئاسي “الإليزيه”، بالعاصمة باريس.

وأضاف بالقول “لا نريد انتظار عودتهم الطوعية، فهم لا يحملون صفة اللاجئين السياسيين في لبنان، بل هم أشخاص هربوا فقط من ويلات الحرب في بلادهم”.

كما أشار إلى أن “اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في ظروف بائسة، وأوضاع صحية سيئة رغم المساعدات التي تحاول لبنان والأمم المتحدة توفيرها”.

وفي السياق، أفاد عون بأن لقائه بالرئيس الفرنسي ركز أيضًا على بحث سبل إيجاد حلول سلمية لبعض أزمات المنطقة، لاسيما الخاصة بسوريا، والصراع العربي – الإسرائيلي. (ANADOLU)