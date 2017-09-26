رسمياً : السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية

26 سبتمبر، 2017
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↓ الجزيرة : العاهل السعودي يصدر أمرا بالسماح للنساء بقيادة السيارات

↓ السعودية: الملك سلمان يأمر بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة (العربية)

↓ العربية الحدث : الملك سلمان يأمر بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة

↓ واس: أمر ملكي باصدار رخص قيادة السيارات للنساء والرجال على حد سواء (سكاي نيوز)

↓ الإخبارية السعودية : أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث

↓ الإخبارية السعودية : أمر سام باعتماد إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء

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