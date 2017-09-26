صحيفة تركية : ” مقتل سوري في هجوم لبي كا كا الإرهابي على مركز للجندرمة “

قالت صحيفة تركية إن “تنظيم بي كا كا الإرهابي هجوماً بسلاح الهاون على مركز للجندرمة في جنوب شرق البلاد، يوم الاثنين، ما تسبب بمقتل مهاجر غير شرعي وجرح خمسة آخرين كانوا يقومون بإجراءات اللجوء في المركز”.

وذكرت صحيفة صباح أن “التنظيم الإرهابي أطلق حوالي 32 قذيفة هاون انطلاقاً من الحدود العراقية، عند المنطقة الحدودية، في ولاية هكاري”.

وقد سقطت إحدى القذائف بالقرب من مدخل المنطقة العسكرية حيث “كان مهاجرون، بمن فيهم من الجنسية السورية، ينتظرون إجراءات المرور”.

وبحسب الصحيفة فقد “قتل سوري في القصف بينما جرح 5 آخرون تم نقلهم إلى المشفى. وحالة اثنين منهما حرجة”.

وختمت بالقول إن “الجيش شن حملة مضادة للقبض على الإرهابيين.